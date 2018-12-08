В Госдуме усомнились в здравомыслии Порошенко после призыва «просто так» освободить задержанных моряков

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от российских властей освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков без каких бы то ни было условий. Как отметили в Госдуме РФ, это вызывает сомнения в его здравомыслии.

На пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Киеве Порошенко потребовал «просто так» освободить своих задержанных сограждан и «деоккупировать Азовское море». В Госдуме предположили, что такие заявления – «побочный эффект» от наградного ордена, который украинский президент получил от своей литовской коллеги.

«Настолько вошел в раж, что тут же потребовал освободить преступников, нарушивших границу России. И это в то время, когда Киев разрешил своим пограничникам стрелять на поражение в подобных ситуациях», — цитируют «Известия» депутата Андрея Козенко.

Напомним, ранее Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Служба также сообщила об отсутствии заявок от украинской стороны, осуществлении кораблями опасных маневров и неподчинении законным российским требованиям.