Басурин заявил о подготовке ВСУ химатаки в Донбассе с жертвами по опыту «Белых касок» в Сирии

Украинские силовики готовят провокацию с применением отравляющих веществ в зоне операции Объединенных сил (ООС). Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Наша разведка получила новые данные о подготовке военно-политическим руководством Украины химической провокации на территории Донбасса», - сказал Басурин.

Он отметил, что провокация готовится при посредничестве западных кураторов. В ходе подготовки между командованием ООС и британскими спецслужбами возник конфликт в вопросе подготовке акции.

При этом, как установила разведка ДНР, украинская сторона в ходе переговоров настаивала на проведении «инсценировке химической атаки, ссылаясь на опыт "Белых касок" в Сирии», а «кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения».