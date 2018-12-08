Страны ОПЕК сократят нефтедобычу на 2,5%

Страны, входящие в ОПЕК, сократят добычу нефти на 2,5%. Страны, не имеющие членства в организации, уменьшат свои значения до 2%.

Конференция, в которой принимали участие все страны, закончилась итоговым заключением о том, что добычу следует сократить на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Начать это необходимо с января 2019 года сроком на полгода.

«Вклад стран ОПЕК составит 0,8 миллиона баррелей в сутки (2,5%), стран “не ОПЕК” – 0,4 миллиона баррелей (2%)», — передает ТАСС сообщение коммюнике организации.

Ранее сообщалось, что квота ОПЕК при сокращении добычи составит 800 тысяч баррелей в сутки, а оставшийся объем придется на других участников сделки. Предварительно соглашение будет действовать в первой части 2019 года, однако может быть пересмотрено в апреле.