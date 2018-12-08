В МИД России оценили документ ОБСЕ по свободе слова

Страны-участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о принятии документа по безопасности журналистов и свободы слова.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение удалось принять благодаря усилиям российской стороны. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В документе закрепили российские приоритеты в отношении защиты прав отечественных СМИ на пространстве Организации», — отметила Мария Захарова.

В документе говорится о необходимости беспрепятственного доступа СМИ и жителей стран — членов ОБСЕ к иностранным источникам новостей и информационным ресурсам, в то время как «не все страны Организации следуют этому принципу».

Также в ОБСЕ отметили, что имеет место быть факт запугивания властями представителей СМИ, а также игнорирование насилия против журналистов.