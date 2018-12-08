США продлили сроки завершения сделок с «Русалом» до 21 января

Минфин США продлил инвесторам срок завершения сделок с российской компанией «Русал» и холдингами En+, «Ервосибэнерго» и «Группа ГАЗ» до 21 января 2019 года. Тот же срок установлен американским компаниям, чтобы избавиться от акций и долговых инструментов компаний.

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США изначально говорило о сроке до 7 мая 2018 года, но после продлевало время несколько раз. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее «Русал» попал под американские санкции и начал подготовку к смене юрисдикции в качестве резидента в одном из специальных административных российских районов - на острове Октябрьский в Калининградской области и на острове Русский во Владивостоке. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.