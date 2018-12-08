Школьники вслед за «желтыми жилетами» вышли с протестами на улицы Франции

Во Франции социальное недовольство нарастает с каждым днем. Вслед за движением активистов «желтые жилеты» на улицы вышли школьники. Они выступают против реформы образования, а именно, против планов президента Эммануэля Макрона внести изменения в правила сдачи выпускных экзаменов в школах, по результатам которых проходит зачисление в университет.

Протесты проходят в Марселе, Нанте, Тулузе и Париже. В столице молодежь стягивается на площадь Сталинград. В пятницу к обеду там уже собралось несколько сотен человек. Несмотря на большое скопление людей, в Париже обстановка была спокойная.

В Тулузе накануне произошел митинг школьников, который перерос в ожесточенные стычки с полицией.

Автомобилисты из движения «желтые жилеты», с которых все и началось, активно готовятся к ставшему уже традиционным субботнему митингу. Власти, в свою очередь, небезосновательно опасаются новых погромов и принимают беспрецедентные меры безопасности.

На защиту порядка по всей Франции мобилизуют 90 тысяч полицейских. Из них восемь тысяч будут патрулировать улицы Парижа. Наготове бронетехника.

Для посещения туристов в выходные будет закрыт главный символ города влюбленных - Эйфелева башня. По решению министерства культуры, не будут работать также Лувр, музей д'Орсе, Парижская опера и выставочный центр Гран-Пале.

В кабмине всерьез опасаются, что при помощи «желтых жилетов» радикальные силы попытаются устроить в стране госпереворот. Несмотря на уступки со стороны властей, манифестующие французы все чаще и настойчивее требуют отставки президента Макрона.

Ранее правительство Франции согласилось заморозить цены на топливо, повышение тарифов на которое было первоначальной причиной протестов. Но это не спасло ситуацию - число участников протестного движения множится в геометрической прогрессии. В пятницу стало известно, что профсоюз полицейских Франции также объявил о начале бессрочной забастовки.