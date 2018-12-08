Апелляционный суд Армении арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Таким образом, решение суда первой инстанции осталось неизменным, а жалобы стороны защиты были отклонены.

Кочаряну ранее было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя Армении в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. После этого он был арестован на 2 месяца. Защита обжаловала данное решение. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее действующий президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в законодательный орган 9 декабря.