Экспедиция на Таймыр и полгода на Камчатке: Русское географическое общество наградило отважных исследователей

Авторы проектов об уникальной природе России, истории и культуре были награждены Русским географическим обществом. Чтобы стать обладателем премии, энтузиастам приходилось погружаться на дно Рыбинского водохранилища, полгода провести на Камчатке, совершить сложнейшую экспедицию на Таймыр и многое другое.

Одной из экспедиций общества стало путешествие на крайний север за потерпевшим крушение в 1947 году самолетом Дуглас С-47. Он был передан по ленд-лизу. Спустя десятки лет после ювелирной, но аварийной посадки, экспедиция РГО транспортировала его Красноярск. Благодаря мастерству пилота, самолет остался в удивительно сохранном виде. Президент России Владимир Путин лично вручил награду участникам похода за лучшую экспедицию по России.

Престижную награду РГО вручают ученым, исследователям природы и географии страны, авторам образовательных и просветительских проектов. Награду за подводные исследования рыбинского водохранилища получают дайверы под руководством Константина Богданова.

Разведывательно-водолазная команда несколько лет изучает затопленные в рыбинском водохранилище святыни – это усадьбы и дома прошлых столетий, и даже чудом сохранившееся предметы интерьера. На основе полученных материалов исследователи создают 3D-модели этих мест до затопления.

Всего на получение премии РГО поступило более пятисот заявок от жителей России и других государств. Вместе с ней в Кремле вручают награды и победителям фотоконкурса «Самая красивая страна», чьи работы показывают природу, флору и фауну России, и фотографии которых всегда привлекают внимание своей необычностью.

Из лучших выбирают самых лучших. Помимо знаменитых общественных деятелей, в жюри – президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу. Победителя в номинации «Россия с высоты птичьего полета» он наградил лично.

Сейчас идет прием работ уже на следующий, юбилейный фотоконкурс, в котором будет отдельное творческое состязание – «Самая красивая страна глазами детей», в котором буду соревноваться юные фотографы в возрасте 5-16 лет.