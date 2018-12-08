Губернский каток открылся на главной площади Тулы

На площади Ленина в Туле открылся Губернский каток. На торжественном открытии гости мероприятия посмотрели ледовое шоу с участием прославленных российских фигуристов – Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Оксаны Домниной, Романа Костомарова, Марии Петровой и Алексея Тихонова.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин с трибуны поздравил жителей Тулы с наступающим новым годом. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России».

В течение месяца с 7 декабря 2018-го и до 7 января будущего года в городе будут проходить разные праздничные мероприятия, организованы десятки тематических зон и площадок, ярмарки местных мастеров, фестиваль новогодних сказок.

Конкурс новогодних столиц в стране проходит с 2012 года при поддержке Минкультуры России.