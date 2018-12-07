Опубликованы кадры с места ликвидации боевика в Дагестане

В Дагестане, на территории Хасавюртского района силами правопорядка в ходе контртеррористической операции был ликвидирован боевик. Столкновение произошло в окрестностях села Эндирей в пятницу, 7 декабря.

Национальный антитеррористический комитет России опубликовал видео с места ликвидации. На кадрах показано тело боевика в окружении имеющихся у него боеприпасов. Он был вооружен автоматом, пистолетом, несколькими гранатами и дополнительными магазинами к оружию. Боевик был причастен к террористическим преступлениям.

Также НАК РФ ранее показал кадры результатов операции, проведенной в селе Эндирей. На кадрах показано оружие, изъятое в ходе операции. Уточняется, что сотрудники спецназа ФСБ и Росгвардии ликвидировали двух представителей террористической организации.