Коалиция США уничтожила авиаударом больницу сирийского Хаджина

Самолеты международной коалиции во главе с США авиаударом уничтожила больницу сирийского города Хаджин. Об этом сообщает государственный телеканал Сирии Ikhbariya.

«Авиация коалиции во главе с США полностью уничтожила авиаударом больницу Хаджина», - говорится в сообщении телеканала.

Коалиция США уже более месяца наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам «Сирийских демократических сил» в борьбе с террористами. Жертвами авиаударов зачастую становятся мирные жители. Так, 28 ноября коалиция нанесла ряд авиаударов по зданию в Хаджине в провинции Дейр-эз-Зор, что привело к гибели шести человек. Еще несколько человек были ранены.

В пятницу, 7 декабря, Государственный департамент США заявил, что в сирийском Алеппо не было химической атаки со стороны боевиков в конце ноября. В Минобороны России назвали эти заявления попыткой отвлечь мировое сообщество от преступлений США на востоке Сирии.