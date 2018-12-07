В Минобороны РФ назвали заявление Госдепа США попыткой грубого давления на ОЗХО

В российском военном ведомстве расценили заявление Госдепа США по химатаке в сирийском Алеппо попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективного расследования инцидента. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в Минобороны РФ также не исключили, что «громкие» обвинения американской стороны направлены на отвлечение внимания мировой общественности от преступлений коалиции во главе с США на востоке Сирии.

Напомним, что уже более месяца американская авиация наносит удары по населенным пунктам в районе Хаджина, жертвами которых ежедневно становятся десятки мирных сирийцев.

Седьмого декабря Государственный департамент США заявил, что в сирийском Алеппо не было химической атаки со стороны боевиков в конце ноября. По данным американского ведомства, там якобы произошел инцидент с применением слезоточивого газа.

Вместе с тем ранее Минобороны России сообщало, что боевики террористических организаций 24 ноября обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, которые содержали отравляющие вещества.