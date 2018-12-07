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В Минобороны России отреагировали на обвинения Госдепа США по Алеппо

Анастасия Евдокимова
23:04 07.12.2018
По данным Минобороны, Москва располагает неопровержимыми доказательствами преступлений США на востоке Сирии.
В Минобороны России отреагировали на обвинения Госдепа США по Алеппо
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Министерстве обороны России отреагировали на обвинения Госдепартамента США по Алеппо. В российском военном ведомстве назвали это попыткой отвлечь мировую общественность от преступлений авиации США на востоке Сирии, а также попыткой оказать давление на ОЗХО с целью препятствовать объективному расследованию инцидента.

При этом, по данным Минобороны, Москва располагает неопровержимыми доказательствами этих преступлений.

«У России есть неопровержимые доказательства применения боевиками 24 ноября в Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами против мирного населения», - сообщили в Минобороны России.

Также в ведомстве указали на то, что заявления Госдепа ни что иное как попытка обелить действующих в сирийском Идлибе международных террористов, связанных с «Белыми касками», и осуществить поставки террористам отравляющих веществ.

«Пики эти поставок всякий раз были синхронизированы с огульными заявлениями того же Госдепартамента США и других американских ведомств о готовности нанесения сокрушительного ракетного удара по Сирии в случае якобы очередного применения химоружия сирийским правительством», - говорится в сообщении ведомства.

В пятницу, 7 декабря, Государственный департамент США заявил, что в сирийском Алеппо не было химической атаки со стороны боевиков в конце ноября. По данным американского ведомства, там якобы произошел инцидент с применением слезоточивого газа.

Вместе с тем ранее Минобороны России сообщало, что боевики террористических организаций 24 ноября обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, которые содержали отравляющие вещества.

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