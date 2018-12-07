NASA впервые записало шум ветра на Марсе

Впервые в истории ученым удалось записать шум ветра на Красной планете. Об этом рассказал глава NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.

Так, в пятницу, 7 декабря, звуки были получены новым космическим аппаратом NASA Mars InSight.

«Люди никогда не слышали шум ветра на Марсе до этого момента», - рассказал он.

Вместе с тем исследователи отмечают, что звуки ветра на Марсе рекомендуется слушать в наушниках.

Mars InSight прибыл на Красную планету еще 27 ноября. Перед посадкой аппарат, который весит 385 килограммов, совершил торможение в атмосфере планеты. При этом началось оно еще на высоте 128 километров от нее.