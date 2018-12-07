Артефакты прошлого: останки древнего титанозвара обнаружены под Ульяновском

Поволжье оказалось родиной одного из крупнейших видов динозавров, живших больше 130 миллионов лет назад - там были обнаружены кости гигантского ящера. Находка была сделана в пяти километрах от Ульяновска на берегу Волги.

По древнейшим останкам ученые описали новый вид травоядного животного, которого назвали Volgatitan. Он относится к виду титанозавров.

Специалисты утверждают, он весил около 17 тонн, имел длинные шею и хвост, а в высоту достигал 40 метров. До этой находки считалось, что титанозавры жили преимущественно в Южной Америке. Теперь ученые не исключают, что титанозавры были распространены гораздо шире - в Восточной Европе и Азии.

Исследователи уверены, что открытие позволит по-другому взглянуть на эволюцию этих животных.

Ранее ученые заявили, что гибель динозавров могли вызвать цветы. По словам исследователей, есть доказательства того, что около 65 миллионов лет назад на Землю упал астероид, однако динозавры могли при этом не погибнуть.