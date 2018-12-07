«Лицо Северной Кореи» навсегда покинуло телеэфир

На телевидении Северной Кореи произошло знаковое событие: знаменитая «женщина в розовом», диктор Ли Чхун Хи, после более чем 40 лет работы, ушла на пенсию. Ее мелодраматический стиль подачи новостей известен, пожалуй, всему миру: так, как вела выпуски Ли Чхун Хи, больше не может вести никто.

За долгие годы ей было поручено сообщить об испытании северокорейской водородной бомбы. Она же сообщила стране трагическую весть о смерти Ким Чен Ира – и это был, пожалуй, единственный случай, когда на Ли было другое платье.

Актерское прошлое телеведущей очевидно - Ли Чхун Хи закончила Пхеньянский университет театра и кино. С середины 70-х она - главный диктор Корейского центрального телевидения. Шесть лет назад тогда 70-летняя Ли официально ушла на пенсию, но возвращалась в студию, чтобы информировать страну о самых важных событиях - ядерных испытаниях, запуске баллистической ракеты, а потом - о заморозке испытаний.

Причиной ее ухода называют почтенный возраст и новую информационную политику партии. На телевидении появилось много молодых лиц, ведущим иногда разрешают, казалось бы, невозможное - ходить по студии. Но говорят, что Ли Чхун Хи и после ухода не останется в стороне от журналистики - она будет передавать свой богатейший опыт новому поколению телеведущих.

