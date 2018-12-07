В Дагестане в ходе КТО ликвидирован боевик

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что на территории Хасавюртского района в Дагестане правоохранители ликвидировали боевика в ходе КТО.

Уточняется, что боестолкновение произошло в окрестностях села Эндирей в пятницу, 7 декабря.

По данным НАК, на месте было обнаружено оружие, боеприпасы, а также самодельная бомба.

Отмечается, что уничтоженный боевик был причастен к террористическим преступлениям.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете опубликовали видео, снятое в ходе еще одной спецоперации в дагестанском селе Эндирей Хасавюртовского района.