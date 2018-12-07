Новое обновление Windows «убивает» ноутбуки

Пользователи ноутбуков Surface Book 2 столкнулись с очередной проблемой от Microsoft. Подготовленное обновление для Windows 10, установленное на эти ноутбуки – по иронии, их выпускает сам Microsoft, - приводит их в нерабочее состояние.

Стоит только установить апдейт с номером KB4467682, как экраны большинства устройств тут же демонстрируют знаменитый «синий экран смерти», с сообщением об ошибке - SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED.

Некоторые продвинутые пользователи умудряются восстановить работоспособность системы, «откатив» обновление. Остальным же Microsoft советует не устанавливать обновление, а уж если установили – переустановить все программное обеспечение, воспользовавшись «диском восстановления».

