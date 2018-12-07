Российские офицеры раздали пакеты с продовольствием в сирийской провинции Хама

За прошедшие сутки военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон раздали гумпомощь в провинции Хама. В ходе акции было роздано 500 наборов с продовольствием. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге.

Кроме того, сообщается, что власти арабской республики продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и боевиков. По состоянию на 6 декабря 2018 года амнистировано 15 402 человека.

Продолжается и содействие в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев на территории Сирии. По состоянию на 6 декабря 2018 года уже восстановлено 30806 жилых домов, 709 образовательных и 117 медицинских учреждений. а также тремонтировано 927 км автомобильных дорог.

В течение суток случаев нарушения режима прекращения боевых действий не зафиксировано.