Госдеп США опроверг проведение химатаки в сирийском Алеппо

В пятницу, 7 декабря, Государственный департамент США заявил, что в сирийском Алеппо не было химической атаки со стороны боевиков в конце ноября. По данным американского ведомства, там якобы произошел инцидент с применением слезоточивого газа.

В Госдепе сообщили, что США якобы «решительно располагают достоверной информацией» об этом. Данные были размещены на сайте ведомства.

Вместе с тем ранее Министерство обороны РФ сообщало, что боевики террористических группировок в субботу, 24 ноября, провели обстрел жилых районов Алеппо снарядами, которые содержали отравляющие вещества. Тогда в результате инцидента пострадали 46 человек, из которых восемь детей.

На место обстрела прибыли российские военные химики. Как уточнили в Минобороны РФ, ранее Россия уже обращала внимание на то, что организация «Белый каски» намерены организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации, в которых будут использованы отравляющие вещества, после чего обвинят правительственные войска в применении химоружия против местных жителей.