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СМИ обнаружили в США таинственный китайский истребитель пятого поколения

Наталия Майорова
21:29 07.12.2018
Специалисты уверены, что на опубликованном в СМИ снимке отсутствует фотошоп.
СМИ обнаружили в США таинственный китайский истребитель пятого поколения
Фото: Liu Guifang ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Портал The Aviationist опубликовал снимок загадочного боевого самолета, который был замечен в международном аэропорту Саванны в американском штате Джорджия. Как уточнил автор материала, эта новость якобы из разряда «невозможно поверить, нельзя не рассказать».

В частности, речь идет о таинственном самолете, который внешне весьма напоминает китайский истребитель пятого поколения J-20 Chengdu. Однако автор материала задается вопросом о том, как данная модель могла оказаться в США.

Специалисты вместе с тем не обнаружили признаков монтажа или фотошопа на изображении. При помощи специальных ресурсов им удалось выяснить, что снимок был сделан утром 5 декабря, однако в Сети не публиковался.

Эксперты установили, что здание на заднем плане виднеется здание, которое аналогично постройкам аэропорта Саванны. Несмотря на то, что издание получило снимок от анонимного пользователя, журналисты нашли автора фотографии и переговорили с ним.

Вместе с тем, специалист по ВВС Китая Андреас Рупрехту, который отметил, что этот истребитель вероятнее всего «не настоящий».

«Возможно, модель или что-то еще. Пропорции не совпадают, основные стойки шасси у Chengdu устроены по-другому», - подчеркнул он.

Рупрехт также добавил, что на поверхности якобы китайского истребителя местами есть волны, «словно какой-то тонкий материал натянули на раму».

«Это при том, что J-20 славится качеством изготовления. Наконец, главное - у стоящего на земле китайского истребителя рули высоты должны быть опущены к земле, поскольку давление в гидросистеме отсутствует. На снимке этого нет», - заключил эксперт.

Однако объяснений от администрации аэропорта издание получить не смогло, а уже к полудня таинственный истребитель исчез с открытой стоянки.

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