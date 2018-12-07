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Владимир Путин поздравил россиян в преддверии Дня Героев Отечества

Наталия Майорова
20:42 07.12.2018
По словам главы государства, в национальном характере русского народа всегда присутствовали героизм и самопожертвование. Праздник отмечается в России ежегодно 9 декабря.
Владимир Путин поздравил россиян в преддверии Дня Героев Отечества
Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня Героев Отечества посетил торжественную церемонию, которая прошла в Кремле. Там глава государства поднял тост за наш многонациональный народ.

Путин подчеркнул, что героизм и самопожертвование ради товарищей - это качества, которые присутствуют в национальном характере.

«Именно такой народ, народ-герой осваивал земли государства Российского, отражал нашествия и агрессии, приносил свободу другим народам», - сообщил президент РФ.

Он добавил, что когда солдаты идут в жестокий бой и при этом жертвуют собой, или же когда спасатели выручают детей, а космонавты прокладывают новые маршруты, то в такие мгновения они «меньше всего думают о своих героических делах».

«Они просто исполняют свой долг. Причем делают это так, как велит их совесть, память предков, напутствия, воспитание родителей, наставников», - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что именно в неразрывной связи поколений, а также в моральной и духовной силе кроется нерушимость и непобедимость российских героев и русского народа.

Путин сообщил, что в День Героев Отечества, 9 декабря, Россия вспомнит героев сражений, участников Первой мировой и Великой Отечественной войны, а также всех, кто сражался в Афганистане и воевал и воюет с боевиками.

«Мы гордимся вашим мужеством, доблестью, а порой и непоказной скромностью. Безмерно благодарны вам за то, что уже в наши дни вы многое делаете для страны и служите России», - подчеркнул он.

Российский президент выразил уверенность, что этот праздник всегда будет одним из символом преемственности героических традиций и свершений, а также побед РФ.

«Я не могу не поднять и не предложить тост за героев Отечества, за благополучие, ваше благополучие и благополучие ваших близких. За великую Россию, за великий многонациональный российский народ», - заключил президент страны.

Президент РФ сегодня, 7 декабря, также принял участие в торжественной церемонии вручения премии Русского географического общества (РГО), попечительский совет которого он возглавляет.

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