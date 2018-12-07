Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России и Армении вспоминают жертв Спитака

Денис Шурыгин
20:33 07.12.2018
Тридцать лет назад на город обрушилось разрушительное землетрясение.
Фото: C.J. Langer, U.S. Geological Survey, Wikimedia

Спустя 30 лет, что прошли с того страшного дня, вряд ли в Армении найдется хоть одна семья, которую обошла стороной большая беда. 10-балльное землетрясение в минуты стерло с лица земли города и села, искалечив сотни тысяч судеб. И десятки тысяч погибших. В 1988 году СССР впервые попросил помощи у мирового сообщества – и помощь пришла: 111 стран приняли участие в ликвидации последствий землетрясения.

Тридцать лет назад фото Марине Нуроян опубликовали «Известия», в историю она вошла как Армянская мадонна.

«Начало трясти, взяла младшую на руки, позвала среднюю, хотели выбежать из квартиры. Но дошли до выходной двери и все», - вспоминает Марине.

Потом были 38 часов в полной темноте – без воды и почти без воздуха. Но помощь все-таки пришла. Сейчас Марине – бабушка, у нее внуки. Но 25 тысяч жизней в тот день оборвались навсегда.

«Ну вот я сквозь завалов пролезаю – там плита, лежит рука, а на руке тикают часы, показывают правильное время. А человек через 20 сантиметров под кучей завалов. Его нет. То есть часы есть, а хозяина уже нет. Мы до него добрались только на 5 сутки», - вспоминает вице-президент Федерации альпинизма России, участник спасательной операции Иван Душарин.

В разрушенном городе не было воды, тепла и света, существовала угроза эпидемий. Помощь потребовалась всем - даже тем, кто не получил ранений.

«Особенно мне запомнилась одна школа в Ленинакане, которая была построена, современная такая. Когда детишек оттуда вынимали, а вдоль бульвара стоял длинный, длинный ряд таких портфельчиков. то есть погибших детей увозили, а портфельчики оставались», - рассказывает Геннадий Онищенко, в 1988 году - заместитель начальника Главного управления карантинных инфекций Министерства здравоохранения СССР.

Среди погибших действительно оказалось много детей: толчки начались за четыре минуты до звонка на большую перемену – многие так и остались сидеть за партами.

Уже потом выяснится, что строительство в Спитаке велось с нарушениями, что бетон был низкого качества, что в сейсмоопасном регионе нет системы предупреждения. Панельные дома в городе больше не строят.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.12.2018, 15:20
СМИ узнали о совете ЦБ другим банкам на случай отключения от платежных систем
Дата07.12.2018, 18:25
Русская легенда армии Лаоса: зачем Т-34 тропической стране
Дата07.12.2018, 11:21
Обошедшая фигуристку Загитову японка удивилась собственному результату
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.12.2018, 11:25
«Тигр-2» и противотанковый БТР: какая бронетехника появится в российской армии
Дата06.12.2018, 16:45
Минобороны опубликовало уникальные кадры с Ялтинской конференции
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:22 В стране и мире
В «Яндекс.Такси» рассказали, как машина оказалась у сбившего людей в Москве злоумышленника
19:48 В стране и мире
Видео
«Здесь медведи, там медведи» - Путин рассказал о своем путешествии по диким местам России
18:47 В стране и мире
Видео
Ципрас попросил Путина подарить ему галстук
17:08 В стране и мире
В ЦБ опровергли возможное отключение банков от Visa и Mastercard
15:40 В стране и мире
Видео
Лавров назвал отличия в действиях РФ и США в случае с нарушителями границы
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В России испытали автомобиль с деревянной подвеской: видео
Видео
«Поцелуй» Розенбаума спас пассажирку рейса Москва-Симферополь
В России начнут вычислять коррупционеров по глазам
Видео
Иностранцев поразила сова, катающаяся на гироскутере по Москве
Ученые предрекли Земле новый Всемирный потоп
Немецкие СМИ нашли «неубиваемый» российский автомобиль
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.