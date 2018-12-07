В России и Армении вспоминают жертв Спитака

Спустя 30 лет, что прошли с того страшного дня, вряд ли в Армении найдется хоть одна семья, которую обошла стороной большая беда. 10-балльное землетрясение в минуты стерло с лица земли города и села, искалечив сотни тысяч судеб. И десятки тысяч погибших. В 1988 году СССР впервые попросил помощи у мирового сообщества – и помощь пришла: 111 стран приняли участие в ликвидации последствий землетрясения.

Тридцать лет назад фото Марине Нуроян опубликовали «Известия», в историю она вошла как Армянская мадонна.

«Начало трясти, взяла младшую на руки, позвала среднюю, хотели выбежать из квартиры. Но дошли до выходной двери и все», - вспоминает Марине.

Потом были 38 часов в полной темноте – без воды и почти без воздуха. Но помощь все-таки пришла. Сейчас Марине – бабушка, у нее внуки. Но 25 тысяч жизней в тот день оборвались навсегда.

«Ну вот я сквозь завалов пролезаю – там плита, лежит рука, а на руке тикают часы, показывают правильное время. А человек через 20 сантиметров под кучей завалов. Его нет. То есть часы есть, а хозяина уже нет. Мы до него добрались только на 5 сутки», - вспоминает вице-президент Федерации альпинизма России, участник спасательной операции Иван Душарин.

В разрушенном городе не было воды, тепла и света, существовала угроза эпидемий. Помощь потребовалась всем - даже тем, кто не получил ранений.

«Особенно мне запомнилась одна школа в Ленинакане, которая была построена, современная такая. Когда детишек оттуда вынимали, а вдоль бульвара стоял длинный, длинный ряд таких портфельчиков. то есть погибших детей увозили, а портфельчики оставались», - рассказывает Геннадий Онищенко, в 1988 году - заместитель начальника Главного управления карантинных инфекций Министерства здравоохранения СССР.

Среди погибших действительно оказалось много детей: толчки начались за четыре минуты до звонка на большую перемену – многие так и остались сидеть за партами.

Уже потом выяснится, что строительство в Спитаке велось с нарушениями, что бетон был низкого качества, что в сейсмоопасном регионе нет системы предупреждения. Панельные дома в городе больше не строят.

