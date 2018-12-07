В «Яндекс.Такси» рассказали, как машина оказалась у сбившего людей в Москве злоумышленника

Человек, который находился в салоне такси, сбившего двух пешеходов в Москве, не был таксистом и не был зарегистрирован в сервисе компании «Яндекс».

Как рассказали в компании, злоумышленник оказался за рулем случайно - по его словам, настоящий водитель якобы отдал ему ключи для «личных целей».

«Таксопарк сейчас проверяет, каким образом и на каком основании это произошло. Если окажется, что в таксопарке систематически нарушались правила хранения машин и доступа к ним, то мы прекратим сотрудничество с этим партнером», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве на Покровском бульваре произошел инцидент - неизвестный сбил двух человек, после чего скрылся с места преступления. В городе был введен план «Перехват». В настоящее время злоумышленник задержан, уточнили в правоохранительных органах.