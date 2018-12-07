Выбран преемник Меркель на посту председателя ХДС

Партия ХДС выбрала нового председателя, который заменит ушедшую с этого поста Ангелу Меркель, пишет Berliner Zeitung. Делегаты прошедшего в Гамбурге съезда «Христианско-демократического союза» одобрили кандидатуру Аннегрете Крамп-Карренбауэр – за нее проголосовали 517 депутатов из 999.

Фрау Крамп-Карренбауэр – генеральный секретарь партии и бывший премьер-министр земли Саар. На выборах она обошла экс-главу фракции ХДС-ХСС в бундестаге Фридриха Мерца. Теперь она сменит на посту председателя ХДС Ангелу Меркель, которая занимала этот пост 18 лет и 29 октября заявила о своем уходе.

Прощальную речь Меркель, в которой она упомянула, что «пришло время открыть новую главу», депутаты отметили 9-минутными овациями.

