Выбран преемник Меркель на посту председателя ХДС
На съезде «Христианско-демократического союза» в Гамбурге был избран новый председатель партии.
Фото: Christian Charisius, dpa Globallookpress
Партия ХДС выбрала нового председателя, который заменит ушедшую с этого поста Ангелу Меркель, пишет Berliner Zeitung. Делегаты прошедшего в Гамбурге съезда «Христианско-демократического союза» одобрили кандидатуру Аннегрете Крамп-Карренбауэр – за нее проголосовали 517 депутатов из 999.
Фрау Крамп-Карренбауэр – генеральный секретарь партии и бывший премьер-министр земли Саар. На выборах она обошла экс-главу фракции ХДС-ХСС в бундестаге Фридриха Мерца. Теперь она сменит на посту председателя ХДС Ангелу Меркель, которая занимала этот пост 18 лет и 29 октября заявила о своем уходе.
Прощальную речь Меркель, в которой она упомянула, что «пришло время открыть новую главу», депутаты отметили 9-минутными овациями.