«Здесь медведи, там медведи» - Путин рассказал о своем путешествии по диким местам России

Президент России Владимир Путин сегодня, 7 декабря, принимает участие в торжественной церемонии вручения премии Русского географического общества (РГО), попечительский совет которого он возглавляет.

В начале своей речи глава государства выразил слова благодарности не только номинантам, но и всем участникам «такой широкой и очень важной работы, как познание самих себя».

«Сейчас говорили и о флоре, и о фауне, о стареющих лесах и медведях - это требует не только времени, но и увлеченности, и мужества. Я действительно был в этих местах, смотрел - здесь медведи, там медведи… надо как-то перемещаться. А ребята там жили семь месяцев рядом с ними - это очень захватывающе и полезно», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что благодаря такой работе появляется возможность «понять, кто мы такие, куда мы идем, позволяет быть крепче изнутри», и назвал ее «одним из элементов национальной идентичности».

Престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Она была учреждена еще в 2014 году и присуждается один раз каждый два года

На церемонии также пройдет награждение победителей ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».