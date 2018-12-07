«Не воспринимаю как измену» - Нина Гребешкова возмутилась заявлением Варлей о «домогательстве» Гайдая

Нина Гребешкова, российская актриса, заслуженная артистка России и вдова режиссера Леонида Гайдая прокомментировала «Звезде» информацию о якобы «домогательствах» со стороны ее мужа в отношении другой актрисы - Натальи Варлей.

Гребешкова отметила, что не имеет к этому никакого отношения, тем более что со времени съемок фильма «Кавказская пленница» прошло уже более 60 лет.

«И что мне эта Варлей? Может у нее климакс. Все бывает. Мне это не интересно. Меня удивляет, что нашли "горяченькое". Леня никогда ни в чем не был замешан», - отметила она.

По словам Гребешковой, в этом поцелуе нет ничего необычного.

«Он же ее не изнасиловал. Я бы, если бы знала, что меня режиссер за эпизод поцеловал - я бы гордилась, я бы несла это. А не выдавало это как черте что. Ну ради бога, гордись этим, что он тебя поцеловал. Я даже это не воспринимаю как измену. Ну смешно даже», - заключила актриса.

Ранее Варлей рассказала о том, как режиссер Леонид Гайдай якобы домогался ее во время съемок в «Кавказской пленнице». Эпизод с харассментом, якобы имевшим место в мае 1966 года, вошел в автобиографическую книгу актрисы «Канатоходка».