Варлей рассказала о домогательствах Гайдая на съемках «Кавказской пленницы»

Российская актриса Наталья Варлей рассказала о том, как режиссер Леонид Гайдай домогался ее во время съемок в «Кавказской пленнице», сообщает «Комсомольская правда». Эпизод с харассментом, имевшим место в мае 1966 года, вошел в автобиографическую книгу актрисы «Канатоходка».

Как пишет Варлей, съемочная труппа отмечала день рождения Александра Демьяненко, после чего Леонид Гайдай вызвался проводить ее до гостиничного номера. В гостинице режиссер, вместо того, чтобы идти к себе в номер, зашел в номер актрисы.

«И мы сели — я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая», - вспоминает Варлей.

Через какое-то время в номер вошла супруга Гайдая, Нина Гребешкова. Увидев происходящее, она повернулась и вышла. А Гайдай попытался Варлей поцеловать.

«Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ», - пишет Варлей.

По ее словам, именно после этого случая Гайдай заявил ей, что роль Нины будет озвучивать другая актриса. Действительно, в фильме Нина говорит голосом Надежды Румянцевой. Однако, как вспоминают участники съемок, роль Нины удалась потому, что ее за актрису «сыграл» сам Гайдай, указывая, куда нужно идти, где повернуть и когда испугаться.

