Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

Президент РФ Владимир Путин назначил главу подразделения государственной корпорации «Росатом», который отвечает за строительство за рубежом АЭС по российским проектам, Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.

Как уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, о решении Путина сообщается в соответствующем указе.

«Президент РФ своим указом назначил и.о. губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко», - сообщил Песков.

Ранее на должности главы Сахалинской области находился Олег Кожемяко. Он управлял регионом на протяжении более двух лет. Однако в сентября Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Приморского края.