Ципрас попросил Путина подарить ему галстук

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который известен своей нелюбовью, пообещал прийти на следующие переговоры с главой России Владимиром Путиным в этом аксессуаре, но только если такой подарок преподнесет сам российский президент.

«Я уже надевал галстук, но очень быстро его снял, так как он - как петля на шее греческого народа. Это символ. Но если господин Путин мне подарит такой подарок, я на следующей встрече надену его», - сказал Ципрас.



Путин воспринял высказывание собеседника с улыбкой. Но свой галстук все же снимать не стал.

На брифинге, который состоялся сегодня, 7 декабря, греческий премьер-министр был без галстука - в белой рубашке с расстегнутым воротом. В то же время российский президент был в галстуке.

Ципрас, равно как и другие члены левого правительства Греции, не носят галстуки из принципа даже на официальных мероприятиях. Но на досрочных парламентских выборах Ципрас пообещал журналистам, что не станет носить этот аксессуар ровно до тех пор, пока не будет найдено решение греческой проблемы, а сама страна не спишет свои долги. После этого европейские политики начали дарить ему галстуки.