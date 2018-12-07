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ОПЕК и ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти

Дмитрий Семенов
18:33 07.12.2018
Нефтедобывающие страны решили, каким будет нефтяной рынок в первой половине будущего года.
Фото: Jim West, imagebroker.com, Globallookpress

На прошедшем заседании стран ОПЕК (включая ОПЕК+) достигнута договоренность о сокращении нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбана. При этом квота ОПЕК составит 800 тысяч баррелей в сутки, а оставшийся объем придется на других участников сделки, исключая Иран.

Предварительно соглашение будет действовать в первой части 2019 года, однако может быть пересмотрено в апреле.

По словам аль-Габдана, министры ОПЕК согласились, что Россия будет снижать объемы нефтедобычи постепенно, в рамках решения ОПЕК+.

«Конечно, мы должны согласиться с этим - мы в одной лодке», - заявил министр.

Также на заседании было отмечено, что Узбекистан, Чад и еще несколько стран присоединились к ОПЕК в качестве наблюдателей. Также было объявлено, что сотрудничество ОПЕК+ (стран, входящих в ОПЕК, и не входящих в ОПЕК), будет продолжено не только в 2019-м, «но и на многие годы вперед».
 

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