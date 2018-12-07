Путин назвал высылку российских дипломатов из Греции нонсенсом и чушью

Российский президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на преодоление проблем в отношениях Москвы и Афин, которые были вызваны высылкой дипломатов РФ из Греции. Своими ожиданиями Путин поделился по итогам переговоров с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом.

«Надеюсь, что эта страница действительно перевернута. Но должен сказать, что это нам не очень-то и мешало нормально работать и строить отношения, в том числе в сфере экономики», - подчеркнул президент РФ.

Путин добавил, что Россия готова работать во всех направлениях, включая сферу инфраструктурных энергетических проектов.

«Здесь важнее другое - стабильность самой экономики, надежность и устойчивость политической системы и гарантии вложений в крупные проекты», - сообщил он.

Что касается причины высылки российских дипломатов, Путин напомнил, что Москва до сих пор не согласна с основаниями для принятия такого решения.

«Я с трудом себе представляю, чтобы кто-то здравомыслящий и в Греции, и в России может подумать, что Россия плетет какие-то козни против Греции или какие-то заговоры планирует. Это просто нонсенс, чушь и все», - сказал он.

В заключение Путин отметил, что взаимные претензии и вопросы спецслужб обеих стран друг к другу можно решить и другими способами без так называемых «театральных жестов».

В Кремле сегодня, 7 декабря, состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.