Эксперт объяснил причины введения платной регистрации телефонов в России

Платная регистрация мобильных телефонов может быть направлена не на борьбу с кражами гаджетов, а на ликвидацию «серого» сегмента рынка. Об этом в интервью «Звезде» рассказал Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

«На сегодняшний день та инициатива, которая есть, направлена не против краденых телефонов. Сегодня украсть можно разве что только кнопочный телефон. Что касается смартфона, то, если его владелец предпринял определенные шаги, его краденый гаджет даже на запчасти пустить не удастся. Второй момент – это борьба с неплательщиками налогов, тех, кто «в серую» ввозит мобильные телефоны, не уплачивая НДС. Сейчас это 18%, с будущего года будет 20%. Это действенная мера, если будет введен дополнительный контроль. Есть только одна марка телефонов, более половины которых – «серые». Это Xiаomi. Это серый рынок, за них не заплачены ни налоги, ни НДС. Так что проблемы могут возникнуть только у владельцев «серых» Xiaomi, у всех остальных все должно быть хорошо», - заявил Муртазин.

По словам эксперта, при реализации предложения можно сделать так, что его внедрение пройдет как хорошо, так и плохо, но в любом случае, обычные люди не должны столкнуться с проблемами.

Ранее появилось сообщение о том, что в Совете федерации предлагают обязать пользователей мобильных телефонов и планшетов платно регистрировать свои гаджеты в центральной базе данных. Плата за такую услугу не будет превышать 100 рублей с одного абонента. Согласно разработанному законопроекту, мобильным операторам запретят регистрировать в сети телефоны с неподтвержденным индивидуальным идентификационным номером (IMEI).

Сообщалось также, что мера направлена на борьбу с перепродажей краденых гаджетов.

