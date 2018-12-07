Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт объяснил причины введения платной регистрации телефонов в России

Дмитрий Семенов
18:00 07.12.2018
Ведущий аналитик Mobile Research Group считает, что данная мера направлена на борьбу с «серым» рынком гаджетов.
Фото: Igor Golovniov, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Платная регистрация мобильных телефонов может быть направлена не на борьбу с кражами гаджетов, а на ликвидацию «серого» сегмента рынка. Об этом в интервью «Звезде» рассказал Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

«На сегодняшний день та инициатива, которая есть, направлена не против краденых телефонов. Сегодня украсть можно разве что только кнопочный телефон. Что касается смартфона, то, если его владелец предпринял определенные шаги, его краденый гаджет даже на запчасти пустить не удастся. Второй момент – это борьба с неплательщиками налогов, тех, кто «в серую» ввозит мобильные телефоны, не уплачивая НДС. Сейчас это 18%, с будущего года будет 20%.  Это действенная мера, если будет введен дополнительный контроль. Есть только одна марка телефонов, более половины которых – «серые». Это Xiаomi. Это серый рынок, за них не заплачены ни налоги, ни НДС. Так что проблемы могут возникнуть только у владельцев «серых» Xiaomi, у всех остальных все должно быть хорошо», - заявил Муртазин.

По словам эксперта, при реализации предложения можно сделать так, что его внедрение пройдет как хорошо, так и плохо, но в любом случае, обычные люди не должны столкнуться с проблемами.

Ранее появилось сообщение о том, что в Совете федерации предлагают обязать пользователей мобильных телефонов и планшетов платно регистрировать свои гаджеты в центральной базе данных. Плата за такую услугу не будет превышать 100 рублей с одного абонента. Согласно разработанному законопроекту, мобильным операторам запретят регистрировать в сети телефоны с неподтвержденным индивидуальным идентификационным номером (IMEI).

Сообщалось также, что мера направлена на борьбу с перепродажей краденых гаджетов.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.12.2018, 15:20
СМИ узнали о совете ЦБ другим банкам на случай отключения от платежных систем
Дата07.12.2018, 16:29
Су-35С разыграли воздушный бой в небе Приморья
Дата07.12.2018, 11:21
Обошедшая фигуристку Загитову японка удивилась собственному результату
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.12.2018, 11:25
«Тигр-2» и противотанковый БТР: какая бронетехника появится в российской армии
Дата06.12.2018, 16:45
Минобороны опубликовало уникальные кадры с Ялтинской конференции
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:08 В стране и мире
В ЦБ опровергли возможное отключение банков от Visa и Mastercard
15:40 В стране и мире
Видео
Лавров назвал отличия в действиях РФ и США в случае с нарушителями границы
13:50 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места наезда на пешеходов в Москве
12:34 В стране и мире
В Кремле ответили на призыв США отказаться от ракеты 9М729
12:26 В стране и мире
Глацких отказалась самостоятельно уходить в отставку
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В России испытали автомобиль с деревянной подвеской: видео
Видео
«Поцелуй» Розенбаума спас пассажирку рейса Москва-Симферополь
В России начнут вычислять коррупционеров по глазам
Видео
Иностранцев поразила сова, катающаяся на гироскутере по Москве
Ученые предрекли Земле новый Всемирный потоп
Немецкие СМИ нашли «неубиваемый» российский автомобиль
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.