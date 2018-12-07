Трактор задавил скатившуюся с горки девочку под Кемерово: видео

Страшная трагедия произошла в городе Междуреченске в Кемеровской области - водитель снегоуборочного трактора насмерть задавил ребенка, который скатился с горки. По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело, уточнили в Следственном комитете РФ.

В ведомстве отметили, что «водитель погрузчика не убедился в безопасности маневра и стал сдавать назад», что и стало причиной трагедии.

Вместе с тем известно, что мужчина осознал трагедию после того, как посмотрел в окно техники. Однако остановка трактора оказалась уже бессмысленна.

В настоящее время все подробности инцидента уточняются. Водителя проверяют на состояние алкогольного опьянения. Было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».



