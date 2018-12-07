В ЦБ опровергли возможное отключение банков от Visa и Mastercard

Источник, знакомый с ситуацией в ЦБ, отреагировал на появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что регулятор обратился к малым банкам с просьбой найти себе запасного партнера по обслуживанию карт на случай новых санкций США, которые могут оказать влияние на их работу с платежными системами Visa и Mastercard.

По словам источника, дело обстоит совершенно не так.

«Суть заключается в том, что ЦБ банкам направил рекомендательное письмо, в котором посоветовал на всякий случай заключить договор с еще одним банком партнером. Речь идет о том, что большинство банков, особенно небольших и средних, сотрудничают с платежными системами сотрудничают не напрямую, а через какой-нибудь крупный банк - Сбербанк, ВТБ, Газпром. ЦБ небольшим банкам написал, чтобы они себе подобрали еще одного партнера, с которым они будут сотрудничать с платежной системой на всякий случай. Это соответствует всем международным правилам. Так принято», - рассказал он.

Источник подчеркнул, что такое решение ЦБ соответствует всем международным правилам. Поскольку в случае, если что-нибудь случится с каким-либо банком, «по цепочке не было проблем у всех остальных». Именно поэтому в ЦБ посоветовали другим банкам найти себе партнера.

В заключение источник отметил, что «ни о какой Visa и Mastercard речи не шло».