Митрополит Онуфрий вернул приглашение на «объединительный собор» без ответа

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий без ответа вернул патриарху Варфоломею приглашение на так называемый «объединительный собор», который должен состояться в Киеве 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Союза православных журналистов.

Как говорится в сообщении, митрополит, получив приглашение на «объединительный собор» от патриарха Варфоломея, без ответа вложил его в чистый конверт и отправил обратно. Как пишет пресс-служба, так же намерены поступить и другие иерархи УПЦ.

Позднее был опубликован перевод письма Варфоломея, написанного в надменной форме.

«После выборов предстоятеля Украинской церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете экклезиологически и канонически носить титул митрополита Киевского, который Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года», - написано в послании Варфоломея.

Про «объединительный собор» стало известно в минувшую среду, когда об этом объявил президент Украины Петр Порошенко. На собор были приглашены иерархи так называемых Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также иерархи УПЦ, Последние уже объявили, что в «объединительном соборе» участвовать не будут.

