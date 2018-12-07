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Литва ввела санкции в отношении России

Кирилл Кунецкий
16:47 07.12.2018
Соответствующее заявление сделала президент республики Даля Грибаускайте на встрече с Петром Порошенко.
Литва ввела санкции в отношении России
Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Литва вводит санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сегодня заявила президент Даля Грибаускайте в ходе встречи с украинским лидером Петром Порошенко.

По словам президента Литвы, ограничительные меры коснуться против людей, «ответственных за атаку» на украинских моряков, нарушивших границы России. Теперь эти люди не смогут заниматься экономической и иной деятельностью в Литве.

Двадцать пятого ноября украинские катера и буксир «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» нарушили границу Российской Федерации в Керченском проливе, на требования пограничников капитаны не реагировали.

Российские пограничники задержали украинские корабли, их команды были арестованы. Под стражей оказались 24 человека, в числе которых сотрудники СБУ.

Петр Порошенко в ответ на законные действия Москвы ввел на территории 10 областей Украины военное положение.

Между тем в Кремле назвали случившееся спланированной провокацией.
 

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