Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мужчина в Электростали набросился с топором на волонтеров, пришедших спасать собаку

Екатерина Аксенова
17:30 07.12.2018
Накануне очевидцы пожаловались на местного жителя, который выгуливал истощенное животное.

Житель Электростали набросился на зоозащитников, которые приехали, чтобы забрать собаку, которую он не кормил.

Ранее местные жители обратили внимание, что в районе ул. Жулябина мужчина выгуливает истощенное животное.

«Увидела собаку на веревке у подъезда с мужиком бомжеватого вида. Собака худая не передать словами. Глотает снег!! Я спросила у него чья собака?! Говорит моя кормить нечем, воды у него дома нет перекрыли», - написала одна из пользователей Сети.

Когда волонтеры приехали спасать собаку мужчина набросился на них с топором. В квартиру зоозащитников впустила мать «агрессора», которая в это время находилась там. Помимо собаки дома у мужчины оказались еще и кошки.

Мать нападавшего рассказала волонтерам, что сын устроил в квартире «помойку», а животных она готова передать в хорошие руки, но сын не разрешает.

Волонтеры попытались упросить мужчину отдать им животных. Но хозяин агрессивно отреагировал на просьбы зоозащитников - стал угрожать им расправой и кидаться на них.

В настоящее время волонтеры написали заявление в полицию по факту угрозы убийством, а также жестокого обращения с животными.

В квартире среди гор мусора по прежнему остались кошки, состояние которых вызывает опасения у зоозащитников и которых горе-владелец отказывается отдавать.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.12.2018, 15:20
СМИ узнали о совете ЦБ другим банкам на случай отключения от платежных систем
Дата07.12.2018, 16:29
Су-35С разыграли воздушный бой в небе Приморья
Дата07.12.2018, 11:21
Обошедшая фигуристку Загитову японка удивилась собственному результату
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата07.12.2018, 11:25
«Тигр-2» и противотанковый БТР: какая бронетехника появится в российской армии
Дата06.12.2018, 16:45
Минобороны опубликовало уникальные кадры с Ялтинской конференции
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:08 В стране и мире
В ЦБ опровергли возможное отключение банков от Visa и Mastercard
15:40 В стране и мире
Видео
Лавров назвал отличия в действиях РФ и США в случае с нарушителями границы
13:50 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места наезда на пешеходов в Москве
12:34 В стране и мире
В Кремле ответили на призыв США отказаться от ракеты 9М729
12:26 В стране и мире
Глацких отказалась самостоятельно уходить в отставку
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В России испытали автомобиль с деревянной подвеской: видео
Видео
«Поцелуй» Розенбаума спас пассажирку рейса Москва-Симферополь
В России начнут вычислять коррупционеров по глазам
Видео
Иностранцев поразила сова, катающаяся на гироскутере по Москве
Ученые предрекли Земле новый Всемирный потоп
Немецкие СМИ нашли «неубиваемый» российский автомобиль
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.