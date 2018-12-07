Мужчина в Электростали набросился с топором на волонтеров, пришедших спасать собаку

Житель Электростали набросился на зоозащитников, которые приехали, чтобы забрать собаку, которую он не кормил.

Ранее местные жители обратили внимание, что в районе ул. Жулябина мужчина выгуливает истощенное животное.

«Увидела собаку на веревке у подъезда с мужиком бомжеватого вида. Собака худая не передать словами. Глотает снег!! Я спросила у него чья собака?! Говорит моя кормить нечем, воды у него дома нет перекрыли», - написала одна из пользователей Сети.

Когда волонтеры приехали спасать собаку мужчина набросился на них с топором. В квартиру зоозащитников впустила мать «агрессора», которая в это время находилась там. Помимо собаки дома у мужчины оказались еще и кошки.

Мать нападавшего рассказала волонтерам, что сын устроил в квартире «помойку», а животных она готова передать в хорошие руки, но сын не разрешает.

Волонтеры попытались упросить мужчину отдать им животных. Но хозяин агрессивно отреагировал на просьбы зоозащитников - стал угрожать им расправой и кидаться на них.

В настоящее время волонтеры написали заявление в полицию по факту угрозы убийством, а также жестокого обращения с животными.

В квартире среди гор мусора по прежнему остались кошки, состояние которых вызывает опасения у зоозащитников и которых горе-владелец отказывается отдавать.

