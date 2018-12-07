Московская канатная дорога возобновила работу

В Москве после проверки Ростехнадзора возобновила работу канатная дорога на Воробьевых горах.

Она была закрыта на плановый техосмотр после хакерской атаки. Все произошло 28 ноября, на следующий же день после открытия фуникулера. Владельцы подъемника обещают установить дополнительную защиту от киберугроз.

Сегодня у канатной дороги выстроилась очередь из желающих прокатиться. До 24 декабря проезд по ней будет бесплатным. Открыта она ежедневно с полудня до восьми часов вечера. Подвесная дорога соединяет Воробьевы горы со спорткомплексом Лужники. Маршрут проходит над Москвой-рекой. Общая протяженность - более 700 метров. Подъемник может перевозить более полутора тысяч пассажиров в час.

