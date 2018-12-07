Задержанный на Казанском вокзале Москвы 22-летний Артем Семенов, уже известный как «тольяттинский маньяк», дал первые показания и полностью признал свою вину во всех совершенных нападениях.

«Я нападал на людей с ножом. Я входил в такое состояние… Я думал над тем, что моя девушка мне изменяет с лучшим другом, и я напивался сильно, пил водку, и в таком состоянии я просто делал все это», - рассказал он столичным следователям.

Артем заявил, что хотел таким образом отомстить за измену любимого человека.

По его словам, в Москву он уехал, чтобы «затеряться», так как узнал, что его разыскивают. Чтобы выехать из Тольятти, парень воспользовался сервисом «БлаБлаКар», подвозивший его водитель позже Артема опознал.

Тольяттинский маньяк первое нападение совершил 30 января, подкараулил 20-летнюю девушку. Ее он несколько раз ударил ножом, повредив печень, желудок и диафрагму. На следующий день у входа в какой-то подъезд он напал на 46-летнюю женщину: она получила серьезные ранения. Было и третье нападение, но полиция пока не раскрывает его подробности. Перед каждым нападением парень «на свои деньги» покупал новый нож.

Мать маньяка уже сообщила, что сын признался е й в содеянном перед побегом в Москву. Ему теперь грозит до 10 лет за причинение тяжких телесных повреждений.

