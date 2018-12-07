Путин и премьер-министр Греции обсудили совместные проекты в газотранспортной сфере

В Кремле сегодня, 7 декабря, состоялись переговоры российского президента Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он уточнил, что в Москве надеются на то, что встреча прервет напряженный период в отношении двух стран, который был связан с дипломатическим скандалом. Кроме того, в повестке встречи также значались вопросы двусторонних торгово-экономический отношений, включая также совместные инфраструктурные проекты в газотранспортной сфере.

Вместе с тем Путин и Ципрас обменялись мнениями относительно актуальных международных и региональных проблем.

В последний раз главы РФ и Греции встречались в 2017 году во время международного форума в Пекине.