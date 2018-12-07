Лавров назвал отличия в действиях РФ и США в случае с нарушителями границы

США распорядились открывать огонь на поражение по нарушителям границы с Мексикой. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия в случае с украинскими моряками так не поступала.

«Вторглись в территориальные воды Российской Федерации незаконно, не покидали эти воды, отказывались отвечать на запросы. Это преступление, которое, я думаю, в любой стране считается таковым», - уточнил Лавров.

В частности, министр прокомментировал ситуацию вокруг задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

«Когда закончится следствие, будет суд», - отметил Лавров.

Глава МИД РФ в заключение отметил, что корабли ВМС Украины «нарушили международное право и российские законы».

Двадцать пятого ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно нарушили границу РФ - они вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России, после чего двинулись к Керченскому проливу. На требования российских властей украинский экипаж никак не реагировал, совершая при этом опасные маневры.

В результате корабли с 22 моряками, а также двумя сотрудниками СБ были задержаны. Российский президент Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией.