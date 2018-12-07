Принято обвинительное заключение по делу об убийстве Андрея Карлова

Стала известна дата начала суда по делу об убийстве российского дипломата Андрея Карлова. Как сообщают турецкие СМИ, первые слушания пройдут 8 января 2019 года. Прокуратура предъявила обвинения 28-ми подозреваемым. В их числе религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, лидер организации FETO, которую власти Турции считают террористической.

«Суд по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова начнется 8 января 2019 года. Главной прокуратурой Анкары принят обвинительный акт. Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Фетхуллаху Гюлену, лидеру организации FETO. Убийство Карлова, согласно обвинению, было нацелено на нанесение ущерба турецко-российским отношения», - говорится в официальном заявлении турецкой стороны.

Также задержанные подозреваются в попытке госперворота. Андрея Карлова застрелили в декабре 2016 года во время его выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Убийца дипломата – полицейский Мевлют Алтынташ - был ликвидирован на месте. Карлову присвоено звание Героя России посмертно.