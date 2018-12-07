СМИ узнали о совете ЦБ другим банкам на случай отключения от платежных систем

Регулятор обратился к малым банкам с просьбой найти себе запасного партнера по обслуживанию карт на случай новых санкций США, которые могут оказать влияние на их работу с платежными системами Visa и Mastercard.

Как удалось узнать газете «Ведомости», Центробанк разослал малым банкам письмо, в котором содержалась рекомендация по поиску запасного партнера по обслуживанию карт. Уточняется, что подобная мера рассчитана на случай, если произойдет отключение одного из нынешних партнеров таких банков.

Зачастую малые банки работают с платежными системами не напрямую, а через банк-партнера, крупнейшими из которых являются РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, а также Росбанк и Промсвязьбанк. Благодаря такому решению ЦБ сможет не только избежать негативных последствий от краха одной из таких структур, но также обезопасить обслуживание карт россиян на случай возможного отключения от платежных систем Visa и Mastercard.

Представитель ЦБ информацию о рассылке подтвердил, однако уточнил, что рекомендации не носят обязательный характер.

Кроме того уточняется, что если США введут новые санкции против крупнейших банков России, которые подразумевают отключение от Visa и Mastercard, то на платежи в РФ это не повлияет, так как расчеты внутри страны осуществляются через Национальную систему платежных карт. А вот за пределами России ограничения будут ощутимы - в других странах карты могут перестать работать.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что банки пригрозили блокировкой карт в случае необоснованных переводов.