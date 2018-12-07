Лавров предположил, что вслед за выходом из ДРСМД США выйдут из СНВ-3

США нацелены на слом Договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане.

По словам министра, такой шаг может последовать за решением Вашингтона выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Дипломат подчеркнул, что Москва в свою очередь, заинтересована в сохранении СНВ, который истекает в 2021-ом году.

«Я видел заявления о том, что если Договор о РСМД прекратит свое существование, то СНВ-3 будет под большим вопросом. Создается впечатление, что просто готовится почва для того, чтобы и этот документ в итоге развалить. У нас есть предложения, которые мы неоднократно передавали Соединенным Штатам. Никакого ответа от американцев не поступало. Мы им периодически напоминаем об этом. Но у них ответ один: "Вы должны исправить свои ошибки и устранить те нарушения, которые вы допускаете". Так взрослые люди не разговаривают», - заявил Лавров.

Ранее глава МИД РФ и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини сделали совместное заявление, согласно которому в сохранении и продлении ДРСМД заинтересованы все европейские страны.

