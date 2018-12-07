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В Крыму выдвинули условия для прохода кораблей ВМС Украины в Азовское море

Наталия Майорова
14:38 07.12.2018
В Крыму подчеркнули, что Киев придерживается слишком высокого мнения о флоте своей страны.
В Крыму выдвинули условия для прохода кораблей ВМС Украины в Азовское море
Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Корабли Военно-морских сил Украины смогут пройти через Керченский пролив в Азовское море, если будут строго соблюдать международные нормы и правила судоходства, а также требования прохода через территориальные воды РФ. Об этом рассказал глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Он подчеркнул, что киевские власти все же придерживаются слишком высокого мнения о флоте своей страны.

«Это право украинской стороны направлять свои военные корабли в Азовское море, но при строгом соблюдении всех международных норм и правил судоходства, а также требований правил захода в территориальные воды России. При соблюдении этих условий никто препятствовать не будет прохождению судов», - подчеркнул Гемпель.

Он также призвал Киев в будущем не прибегать к провокациям в Керченском проливе, поскольку если такие будут, то последует «адекватная ответная реакция».

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что корабли ВМС Украины при необходимости продолжат проходить через Керченский пролив, поскольку Киев не намерен отказываться от права присутствовать в Азовском море.

В то же время глава Крыма уже озвучил заказчиков провокации в Керченском проливе.

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