В Центральном доме литераторов в Москве прощаются с Андреем Битовым

В эти минуты в Москве, в Центральном доме литераторов идет церемония прощания с Андреем Битовым. Известный писатель, обладатель многочисленных международных премий, скончался на 82 году жизни.

Его сочинения переведены на многие языки, и по признанию критиков и читателей они значительно опередили свое время.

«Он для меня был чрезвычайно важным человеком, я имею в виду не только его авторитет писателя, с моей точки зрения он один из умнейших людей эпохи, в нем была такая врожденная внутренняя порядочность и интеллигентность», - рассказала журналист Юрий Рост.

Андрей Битов один из самых известных русских прозаиков 20 и начала 21 века. Он из так называемого поколения «шестидесятников», как и Аксенов, Искандер, Ахмадуллина, Вознесенский, Евтушенко. Но и в этом обществе Битов был самой обособленной фигурой, равноудаленный как от советской романтики, так и антисоветского протеста.

Как отмечают критики, это был, быть может, наш самый европейский писатель и один из первых русских постмодернистов.

«Он хотел очень многого для новой России и считал, что мы такая гуманитарная империя, которая дала миру очень много. Мы дали литературу 19-го века, мы дали мораль, мы дали богоискательство и Андрей Георгиевич, в этом смысле, ощущал себя частью этой империи», - поделился своим мнением издатель Владимир Григорьев.

После гражданской панихиды пройдет отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Прах писателя будет захоронен в Санкт-Петербурге рядом с родителями. Такова была его последняя воля.