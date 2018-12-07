Известный немецкий автопроизводитель откажется от двигателей внутреннего сгорания

В компании Volkswagen заявили о готовности полностью отказаться от производства бензиновых и дизельных двигателей. Производитель намерен сосредоточиться на выпуске электромобилей, для чего в течении следующих пяти лет в производство будет инвестировано 50 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Компания начнет производство новой линейки двигателей с 2026 года.

«Наши коллеги уже работают над последней платформой для автомобилей, которые не являются нейтральными с точки зрения выбросов CO2», - заявил глава стратегического подразделения автопроизводителя Майкл Йост.

Помимо электродвигателей компания планирует заняться производством и внедрением беспилотных систем. Впрочем поклонникам марки не стоит огорчаться. Автомобили с классическими двигателями не исчезнут одномоментно. Их доля будет постепенно снижаться вплоть до 2050 года.

Но и после этого можно будет приобрести автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Правда лишь в странах с неразвитой системой электрозаправок и на тех мировых рынках, где экологические нормы не так жестко регулируются как в Европе.

