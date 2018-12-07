Опубликованы первые кадры с водителем, совершившим наезд на пешеходов в Москве

«Звезда» публикует кадры, на которых запечатлен таксист, совершивший наезд на двух пешеходов в центре Москвы. На записи видно, что мужчина сидит в патрульной машине правоохранителей и прячет свое лицо под капюшоном.

Ранее сайт телеканала «Звезда» обнародовал первые кадры с места ДТП.

Напомним, инцидент произошел днем 7 декабря в районе дома 8 по Покровскому бульвару. В результате ДТП пострадали два человека, которые выполняли дорожные работы.

Позже в ГИБДД сообщили, что виновник аварии задержан. О состоянии пострадавших в данный момент ничего не известно.

