Путин внес изменения в Стратегию нацполитики до 2025 года

Стратегия государственной национальной политики до 2025 года претерпела изменения. Соответствующий Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Разработкой основных положений документа занимались сотрудники Федерального агентства по делам национальностей.

Стратегия сформулирована с учетом международной повестки, современных угроз и вызовов, а также внутриполитических процессов. Разделы Стратегии дополнены новым пунктом о принятии в состав РФ Крыма.

«Вызванный этим патриотический подъем способствовал реализации мер государственной национальной политики РФ, активизации участия институтов гражданского общества в гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений», - говорится в обновленной Стратегии.

В числе ожидаемых результатов от обновления документа – укрепление статуса русского языка, а также поддержка коренных малочисленных народов РФ, для которых и дальше будут создаваться все необходимые условия для защиты традиционного образа жизни.